Вугар Намазов: Для развития рынка капитала в Азербайджане создана избыточная ликвидность

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Рынок капитала в Азербайджане прошел два этапа развития.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Бакинской фондовой биржи (БФБ) Вугар Намазов на мероприятии "Рынки капитала Азербайджана: возможности и перспективы", посвященном годовщине выпуска облигаций SOCAR.

По его словам, это этапы приватизации и постприватизации, а также институционализации: "В настоящее время мы находимся на этапе развития существующей инфраструктуры, привлечения инвесторов на этот рынок. Раньше мы пытались убедить инвесторов в перспективности рынка, сейчас необходимость в этом отпала. На рынке существует избыточная ликвидность, и необходимо воспользоваться этим для активизации финансовых инструментов. БФБ имеет достаточно развитую платформу, где можно выполнять 25 000 транзакций в секунду. На бирже имеется 138 000 видов финансовых инструментов. Теперь дело за бизнесом".

В. Намазов также отметил, что облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) успешно размещены, а отечественный финансовый рынок готов к первичному размещению акций компании.