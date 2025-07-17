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Вугар Гюльмамедов: Азербайджан проведет параллельные аудиты с Турцией и Казахстаном

Вугар Гюльмамедов: Азербайджан проведет параллельные аудиты с Турцией и Казахстаном Высшие аудиторские органы Азербайджана и Турции рассматривают возможность проведения в будущем параллельных аудитов в области изменения климата и сельского хозяйства.
Финансы
17 июля 2025 г. 14:09
Вугар Гюльмамедов: Азербайджан проведет параллельные аудиты с Турцией и Казахстаном

Высшие аудиторские органы Азербайджана и Турции рассматривают возможность проведения в будущем параллельных аудитов в области изменения климата и сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

По его словам, уже проведен параллельный аудит расходов, связанных с Трансанатолийским газопроводом (TANAP).

Председатель палаты отметил, что Азербайджан в настоящее время имеет двусторонние меморандумы с Казахстаном, Кыргызстаном, Кореей и Китаем в рамках Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI):

"В рамках этих меморандумов проводятся семинары, тренинги и обмен знаниями. В этом году мы достигли соглашения с Казахстаном о проведении параллельного аудита, и ожидается, что документ будет подписан в сентябре".

Касаясь работы 62-го заседания правления ASOSAI в Баку, В.Гюльмамедов отметил, что Азербайджан намерен присоединиться к рабочей группе по прогнозированию и оценке государственных финансов.

Было отмечено, что заседание проводится в Баку во второй раз, и Азербайджан, как член Правления ASOSAI, активно участвует в его работе: "Сегодня наряду с обсуждением отчета о работе, проделанной в предыдущие периоды, разрабатывается стратегический план на 2026-2028 годы и план мероприятий, которые будут реализованы в его рамках".

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Версия на английском языке Vugar Gulmammadov: Azerbaijan to conduct parallel audits with Türkiye and Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Azərbaycan Türkiyə və Qazaxıstanla paralel auditlər keçiriləcək"

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