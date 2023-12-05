Вугар Гюльмамедов: За 20 лет доходы и расходы госбюджета выросли в 30 раз

За последние 20 лет доходы государственного бюджета Азербайджана выросли с 1,2 млрд до 34,9 млрд манатов, а расходы – с 1,2 млрд до 35,9 млрд манатов.

За последние 20 лет доходы государственного бюджета Азербайджана выросли с 1,2 млрд до 34,9 млрд манатов, а расходы – с 1,2 млрд до 35,9 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова, опубликованной в газете "Азербайджан".

По его словам, данные цифры свидетельствуют об увеличении доходов и расходов бюджета примерно в 30 раз.

Гюльмамедов отметил, что с 2003 года расходы, связанные с обеспечением национальной безопасности и работы правоохранительных органов увеличились более чем в 56 раз - со 155 млн до 8,7 млрд манатов.

"В указанный период социальные расходы увеличились более чем в 20 раз - с 551,8 млн до 11,1 млрд манатов. Валовой внутренний продукт Азербайджана в номинальном выражении вырос в 13 раз",- подчеркнул он.