О нас

Вугар Гюльмамедов: Восстановление экосистемы на освобожденных территориях требует больших ресурсов и времени

Вугар Гюльмамедов: Восстановление экосистемы на освобожденных территориях требует больших ресурсов и времени Восстановление экосистемы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана требует больших ресурсов и времени.
Финансы
3 октября 2024 г. 11:18
Вугар Гюльмамедов: Восстановление экосистемы на освобожденных территориях требует больших ресурсов и времени

Восстановление экосистемы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана требует больших ресурсов и времени.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на ежегодном собрании Рабочей группы по экологическому аудиту (WGEA) Европейской организации высших органов финансового аудита (EUROSAI) в Баку.

По его словам, на восстановление этих территорий в 2021-2024 годах из государственного бюджета выделено более 10 млрд долларов США, что определяет новые задачи перед Палатой.

Председатель также подчеркнул, что Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире: "По приблизительным подсчетам, на территории страны установлено более 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов. Минная опасность делает невозможным использование освобожденных от оккупации территорий как для проживания, так и для сельского хозяйства и восстановления экосистемы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Vugar Gulmammadov: Allocations from state budget for Azerbaijan's liberated territories set new tasks
Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Büdcədən işğaldan azad edilmiş ərazilərə ayırmalar yeni vəzifələr müəyyən edir"

Другие новости из категории

Фонд: Средний размер по ипотечным кредитам, выданным в 2024 году, составил около 94 тыс. манатов
Фонд: Средний размер по ипотечным кредитам, выданным в 2024 году, составил около 94 тыс. манатов
3 октября 2024 г. 12:30
Гюльмамедов: Успешных практик по климатическому финансированию и зеленому бюджету не так много
Гюльмамедов: Успешных практик по климатическому финансированию и "зеленому" бюджету не так много
3 октября 2024 г. 11:50
В Узбекистане заработают PayPal, Google Pay и другие международные сервисы онлайн платежей
В Узбекистане заработают PayPal, Google Pay и другие международные сервисы онлайн платежей
3 октября 2024 г. 10:47
В Баку проходит ежегодное собрание рабочей группы EUROSAI по экологическому аудиту
ФотоВ Баку проходит ежегодное собрание рабочей группы EUROSAI по экологическому аудиту
3 октября 2024 г. 10:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2024)
3 октября 2024 г. 09:35
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.10.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.10.2024)
3 октября 2024 г. 09:04
Forbes: Убытки Газпрома в 2023 году составили рекордные $6 млрд
Forbes: Убытки "Газпрома" в 2023 году составили рекордные $6 млрд
3 октября 2024 г. 04:07
ГНФАР увеличил продажи валюты более чем вдвое
ГНФАР увеличил продажи валюты более чем вдвое
2 октября 2024 г. 17:49
Азербайджан представлен на Глобальном валютном форуме в Омане
ФотоАзербайджан представлен на Глобальном валютном форуме в Омане
2 октября 2024 г. 14:04
Зия Алиев: В Азербайджане есть потенциал для охвата обязательного страхования на 100%
ФотоЗия Алиев: В Азербайджане есть потенциал для охвата обязательного страхования на 100%
2 октября 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi