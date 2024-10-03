Вугар Гюльмамедов: Восстановление экосистемы на освобожденных территориях требует больших ресурсов и времени

Восстановление экосистемы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана требует больших ресурсов и времени.

Восстановление экосистемы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана требует больших ресурсов и времени.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на ежегодном собрании Рабочей группы по экологическому аудиту (WGEA) Европейской организации высших органов финансового аудита (EUROSAI) в Баку.

По его словам, на восстановление этих территорий в 2021-2024 годах из государственного бюджета выделено более 10 млрд долларов США, что определяет новые задачи перед Палатой.

Председатель также подчеркнул, что Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире: "По приблизительным подсчетам, на территории страны установлено более 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов. Минная опасность делает невозможным использование освобожденных от оккупации территорий как для проживания, так и для сельского хозяйства и восстановления экосистемы".