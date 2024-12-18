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Вугар Гюльмамедов: В госпредприятиях в Нахчыване наблюдается прогресс в сфере финансовой прозрачности

Вугар Гюльмамедов: В госпредприятиях в Нахчыване наблюдается прогресс в сфере финансовой прозрачности 12:53
Финансы
18 декабря 2024 г. 13:16
Вугар Гюльмамедов: В госпредприятиях в Нахчыване наблюдается прогресс в сфере финансовой прозрачности

Аудиторские проверки, проведенные за последний год в Нахчыванской Автономной республике, свидетельствуют о прогрессе в вопросе повышения финансовой прозрачности в государственных предприятиях и компаниях.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на Финансовом Форуме в Нахчыване.

По его словам, в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" предусмотрен пункт "Усиление финансовой отчетности и прозрачности в деятельности государственных предприятий и компаний": "В прошлогоднем выступлении на мероприятии в Нахчыване по усилению финансовой отчетности и прозрачности я озвучил минимальные требования к финансовой прозрачности и отчетности в государственном секторе. С тех пор прошло чуть больше года. Проведенные за этот период аудиты и анализы показывают прогресс в некоторых областях".

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: “Naxçıvanda aparılan auditlər bəzi sahələr üzrə irəliləyişlərin olduğunu göstərir”

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