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Вугар Гюльмамедов: В этом году мы нацелены на увеличение доли аудитов портфелей

Вугар Гюльмамедов: В этом году мы нацелены на увеличение доли аудитов портфелей В 2021 году Счетная палата обнародовала 54% аудитов портфелей, в 2022 году эта цифра увеличилась до 60%.
Финансы
15 сентября 2023 г. 11:58
Вугар Гюльмамедов: В этом году мы нацелены на увеличение доли аудитов портфелей

В 2021 году Счетная палата обнародовала 54% аудитов портфелей, в 2022 году эта цифра увеличилась до 60%.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на научно-практической конференции "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В 2023 году мы стремимся увеличить этот показатель. Мы считаем, что информирование общественности о проделанной работе в результате аудита может сделать эту цель более эффективной", - сказал Гюльмамедов.

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Версия на английском языке Vugar Gulmammadov: ‘This year we are aimed at increasing share of portfolio audits’
Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Bu il portfel üzrə keçirilmiş auditlərin nisbətini artırmağı hədəfləyirik"

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