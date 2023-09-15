Вугар Гюльмамедов: В этом году мы нацелены на увеличение доли аудитов портфелей

В 2021 году Счетная палата обнародовала 54% аудитов портфелей, в 2022 году эта цифра увеличилась до 60%.

В 2021 году Счетная палата обнародовала 54% аудитов портфелей, в 2022 году эта цифра увеличилась до 60%.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на научно-практической конференции "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В 2023 году мы стремимся увеличить этот показатель. Мы считаем, что информирование общественности о проделанной работе в результате аудита может сделать эту цель более эффективной", - сказал Гюльмамедов.