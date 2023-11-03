Вугар Гюльмамедов: В 2024 году прогнозируется благоприятная макроэкономическая среда

В Азербайджане в 2024 году прогнозируется благоприятная макроэкономическая среда.

В Азербайджане в 2024 году прогнозируется благоприятная макроэкономическая среда.

Как сообщает Report, об этом председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

По его словам, об этом свидетельствуют макроэкономические рамки, представленным вместе с проектом государственного бюджета на 2024 год.

По словам Гюльмамедова, ожидается реальный рост экономики страны, умеренная инфляция, положительное сальдо платежного баланса и стабильный обменный курс.