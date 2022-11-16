Вугар Гюльмамедов: Соотношение чистых финансовых активов и ВВП выше 50%

В Азербайджане соотношение чистых финансовых активов к стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) выше 50%

В Азербайджане соотношение чистых финансовых активов к стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) выше 50%.

Как сообщает Report, об этом председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Сравнение с другими странами показывает, что данный показатель можно считать нормальным. Из-за большого долгового бремени в большинстве стран чистые финансовые активы выражаются отрицательным значением", - сказал Гюльмамедов.

"Чистые финансовые активы считаются одним из основных показателей макро-фискального анализа. Они показывают способность покрывать обязательства, другими словами, это показатель, отражающий финансовые активы государства после покрытия финансовых обязательств. Большой объем чистых финансовых активов может служить для снижения рисков, возникающих в условиях фискальной стабильности" - добавил глава Счетной палаты.