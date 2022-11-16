О нас

Вугар Гюльмамедов: Соотношение чистых финансовых активов и ВВП выше 50%

Вугар Гюльмамедов: Соотношение чистых финансовых активов и ВВП выше 50% В Азербайджане соотношение чистых финансовых активов к стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) выше 50%
Финансы
16 ноября 2022 г. 18:24
Вугар Гюльмамедов: Соотношение чистых финансовых активов и ВВП выше 50%

В Азербайджане соотношение чистых финансовых активов к стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) выше 50%.

Как сообщает Report, об этом председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Сравнение с другими странами показывает, что данный показатель можно считать нормальным. Из-за большого долгового бремени в большинстве стран чистые финансовые активы выражаются отрицательным значением", - сказал Гюльмамедов.

"Чистые финансовые активы считаются одним из основных показателей макро-фискального анализа. Они показывают способность покрывать обязательства, другими словами, это показатель, отражающий финансовые активы государства после покрытия финансовых обязательств. Большой объем чистых финансовых активов может служить для снижения рисков, возникающих в условиях фискальной стабильности" - добавил глава Счетной палаты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Xalis maliyyə aktivlərinin ÜDM-ə nisbəti 50%-dən çoxdur"

Самое важное

Азербайджан вручил ноту Франции
Азербайджан вручил ноту Франции
16 ноября 2022 г. 18:12
Посол: Азербайджан направит миссию наблюдателей на выборы в Казахстан
Посол: Азербайджан направит миссию наблюдателей на выборы в Казахстан
16 ноября 2022 г. 16:20
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу
МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу
16 ноября 2022 г. 08:54
Президент: У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО
Президент: У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО
15 ноября 2022 г. 16:50
Дипломатический протест Мехрибан Алиевой - в проигрыше ЮНЕСКО
Дипломатический протест Мехрибан Алиевой - в проигрыше ЮНЕСКО
15 ноября 2022 г. 15:12
В Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева
ФотоВ Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева
15 ноября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Албанию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Албанию
15 ноября 2022 г. 13:59
Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции
ФотоАзербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции
15 ноября 2022 г. 13:51
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана
15 ноября 2022 г. 13:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi