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Вугар Гюльмамедов: Счетная палата завершила аудит проекта "Умное село"

Вугар Гюльмамедов: Счетная палата завершила аудит проекта "Умное село" 15:59
Финансы
6 января 2025 г. 16:36
Вугар Гюльмамедов: Счетная палата завершила аудит проекта Умное село

Счетная палата Азербайджана завершила аудит реализации проекта "Умное село".

Об этом в интервью Report сообщил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов.

По его словам, аудит проводился в форме предварительного контроля (pre-audit).

"Результаты пока не оформлены окончательно, но я могу поделиться предварительными данными. Установлено, что проектировочные и строительные работы позволили снизить углеродный след за счет изоляции зданий и использования альтернативных источников энергии. Также была проведена надлежащая документация работ в соответствии со строительными нормами и стандартами проекта. Кроме того, стоимость некоторых контрактов была снижена с учетом реальных потребностей. Должен отметить, что проведенный аудит внес свой вклад в эту деятельность", - сказал Гюльмамедов.

Он подчеркнул, что концепция "Умного села" направлена на улучшение экономических, социальных и экологических условий для местного населения путем создания необходимой инфраструктуры.

"Однако, выявлены неопределенности в подходах к "умным решениям" и пробелы в национальных правовых рамках, что создает риски для эффективного контроля. Необходима комплексная управленческая структура, которая учтет социально-экономическое развитие, финансовое управление, местное самоуправление, а также другие аспекты", - добавил он.

Отметим, что первый проект "умное село" был реализован в селе Агалы Зангиланского района. Правительство Азербайджана планирует применять данную концепцию при восстановлении и ряда других сел на освобожденных территориях.

Полный текст интервью доступен здесь

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Ağıllı kənd" layihəsi ilə bağlı auditin nəticələri hazırdır"

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