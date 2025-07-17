Вугар Гюльмамедов: Счетная палата придает особое значение изучению международного опыта

Вугар Гюльмамедов: Счетная палата придает особое значение изучению международного опыта

Счетная палата придает особое значение изучению и применению международного опыта, обмену знаниями и информацией, а также развитию регионального сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов на 62-м заседании правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) в Баку.

Он подчеркнул, что проведение заседания ASOSAI в Баку - это как честь, так и большая ответственность для Азербайджана.

"Избрание в правление ASOSAI является показателем доверия, это также и ответственность за более активное участие в будущем", - сказал Гюльмамедов.

Он отметил, что расширение обмена знаниями и опытом между высшими органами аудита позволит выстроить сотрудничество на более системной основе.