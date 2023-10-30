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Вугар Гюльмамедов: Ряд недочетов в Нахчыване связан с несовершенством правовой базы

Вугар Гюльмамедов: Ряд недочетов в Нахчыване связан с несовершенством правовой базы Некоторые недочеты, выявленные в Нахчыванской Автономной Республике, дают основание говорить о том, что они обусловлены несовершенством правовой базы.
Финансы
30 октября 2023 г. 13:32
Вугар Гюльмамедов: Ряд недочетов в Нахчыване связан с несовершенством правовой базы

Некоторые недочеты, выявленные в Нахчыванской Автономной Республике, дают основание говорить о том, что они обусловлены несовершенством правовой базы.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил журналистам председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

"В этом году палата провела 9 аудитов государственных предприятий и организаций в регионе. По итогам проверок были сгруппированы недочеты общего характера. Это дает нам основание говорить о том, что правовая база несовершенна", - отметил он.

"Поскольку совершенствование правовой базы в полной мере охватывает периоды проектирования и исполнения государственного бюджета, вместе с руководством Автономной Республики мы планируем внести соответствующие предложения", - добавил председатель.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Naxçıvanda bəzi nöqsanlar hüquqi bazanın təkmil olmamasından irəli gəlir"

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