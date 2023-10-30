Вугар Гюльмамедов: Ряд недочетов в Нахчыване связан с несовершенством правовой базы

Некоторые недочеты, выявленные в Нахчыванской Автономной Республике, дают основание говорить о том, что они обусловлены несовершенством правовой базы.

Некоторые недочеты, выявленные в Нахчыванской Автономной Республике, дают основание говорить о том, что они обусловлены несовершенством правовой базы.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил журналистам председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

"В этом году палата провела 9 аудитов государственных предприятий и организаций в регионе. По итогам проверок были сгруппированы недочеты общего характера. Это дает нам основание говорить о том, что правовая база несовершенна", - отметил он.

"Поскольку совершенствование правовой базы в полной мере охватывает периоды проектирования и исполнения государственного бюджета, вместе с руководством Автономной Республики мы планируем внести соответствующие предложения", - добавил председатель.