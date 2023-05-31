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Вугар Гюльмамедов: Проанализированы 95% доходов бюджета за прошлый год

Вугар Гюльмамедов: Проанализированы 95% доходов бюджета за прошлый год Согласно отчетам, представленным учреждениями, обеспечивающими исполнение доходов государственного бюджета Азербайджана, в 2022 году было проанализировано 29,3 млрд манатов, что состовляет 95,4% доходов бюджета (30,7 млрд манатов).
Финансы
31 мая 2023 г. 13:07
Вугар Гюльмамедов: Проанализированы 95% доходов бюджета за прошлый год

Согласно отчетам, представленным учреждениями, обеспечивающими исполнение доходов государственного бюджета Азербайджана, в 2022 году было проанализировано 29,3 млрд манатов, что состовляет 95,4% доходов бюджета (30,7 млрд манатов).

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов во время обсуждения в первом чтении законопроекта "Об исполнении госбюджета за 2022 год".

"Сделан вывод, что отчеты о доходах от Государственной налоговой службой при Министерстве экономики и Государственного таможенного комитета, трансфертах из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), дивидендах от предприятий с государственной долей, поступлениях от сдачи в аренду государственного имущества соответствуют показателям, отраженным в законопроекте и годовом отчете.

В то же время при утверждении заключения были изучены документы 134 структур, подтверждающие исполнение средств и охватывающие 24,9 млрд манатов, что составляет 77,6% от исполненных расходов бюджета. Охват анализа на 6 млрд манатов или 8,3 п.п. превысил прошлогодний показатель. При сравнении отчетов структур об исполнении бюджетных средств с отчетами соответствующего орган исполнительной власти не выявлено существенных моментов", - отметил он.

В заключении рассмотрено соответствие представленных документов и законопроекта закону "О бюджетной системе". Исследование охватило 3 аспекта:

1. соответствие информации об исполнении государственного бюджета в течение года статьям 18 и 20 закона "О бюджетной системе";

2. соответствие законопроекта статье 20.6 закона "О бюджетной системе";

3. соответствие годового отчета статье 20.3 закона "О бюджетной системе".

"Счетная палата пришла к выводу, что представленный в Милли Меджлис проект закона "Об исполнении государственного бюджета на 2022 год" и годовой отчет об исполнении государственного бюджета на 2022 год подготовлены и представлены в соответствии с соответствующими требованиями законодательства", - сказал председатель Счетной палаты.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Ötən il büdcə gəlirlərinin 95 %-i təhlil edilib"

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