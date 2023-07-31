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Вугар Гюльмамедов: Новое законодательство устранит проблемы в сфере госзакупок

Вугар Гюльмамедов: Новое законодательство устранит проблемы в сфере госзакупок Реализация закона "О государственных закупках", принятого Милли Меджлисом 14 июня текущего года, будет способствовать устранению проблем и нарушений в этой сфере.
Финансы
31 июля 2023 г. 15:17
Вугар Гюльмамедов: Новое законодательство устранит проблемы в сфере госзакупок

Реализация закона "О государственных закупках", принятого Милли Меджлисом 14 июня текущего года, будет способствовать устранению проблем и нарушений в этой сфере.

Об этом Report сообщил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

По его словам, до момента реализации этого закона будут проводиться просветительские мероприятия для тех, кто распоряжается бюджетными средствами: "Счетная палата также будет участвовать в этих мероприятиях. Обновление законодательной базы откроет новые перспективы в этой области".

По мнению В.Гюльмамедова, в сфере государственных закупок в Азербайджане существует много проблем: "В последнее время наблюдается увеличение количества конкурсных закупок и растет прозрачность".

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: “Yeni qanunvericilik dövlət satınalmalarında problemləri aradan qaldıracaq"

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