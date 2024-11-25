Вугар Гюльмамедов: Ненефтегазовые доходы бюджета увеличатся на 924 млн манатов

В 2025 году доходы гоcбюджета Азербайджана от ненефтегазового сектора увеличатся примерно на 924 млн манатов по сравнению с 2024 годом.

В 2025 году доходы гоcбюджета Азербайджана от ненефтегазового сектора увеличатся примерно на 924 млн манатов по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Эти доходы в итоге составят более половины бюджетных поступлений", - отметил он.

Председатель уточнил, что льготы и освобождения стимулируют рост добавленной стоимости, однако косвенно влияют на бюджет. Он также добавил, что серьезных рисков для исполнения прогнозов по доходам не предвидится.