Вугар Гюльмамедов: Счетная палата не разглашает результаты конфиденциальных проверок

Вугар Гюльмамедов: Счетная палата не разглашает результаты конфиденциальных проверок

Счетная палата не разглашает результаты конфиденциальных проверок.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

Гюльмамедов ответил на вопрос о том, почему цель по освещению в средствах массовой информации результатов мероприятий внешнего государственного финансового контроля составляет не 100%, а 63%.

"Причина также заключается в том, что сумма нарушений не слишком велика по отношению к сумме охвата и не носит дифференцированного характера", - добавил Гюльмамедов.