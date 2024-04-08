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Вугар Гюльмамедов: Счетная палата не разглашает результаты конфиденциальных проверок

Вугар Гюльмамедов: Счетная палата не разглашает результаты конфиденциальных проверок Вугар Гюльмамедов: Счетная палата не разглашает результаты конфиденциальных проверок
Финансы
8 апреля 2024 г. 17:22
Вугар Гюльмамедов: Счетная палата не разглашает результаты конфиденциальных проверок

Счетная палата не разглашает результаты конфиденциальных проверок.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

Гюльмамедов ответил на вопрос о том, почему цель по освещению в средствах массовой информации результатов мероприятий внешнего государственного финансового контроля составляет не 100%, а 63%.

"Причина также заключается в том, что сумма нарушений не слишком велика по отношению к сумме охвата и не носит дифференцированного характера", - добавил Гюльмамедов.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Məxfi auditlərin nəticələrini açıqlamırıq"

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