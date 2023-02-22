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Вугар Гюльмамедов: Требуется кардинальное изменение бюджетного законодательства

Вугар Гюльмамедов: Требуется кардинальное изменение бюджетного законодательства "Формирование нового мышления о планировании государственных финансов в Азербайджане оказывает серьезное влияние на деятельность Счетной палаты".
Финансы
22 февраля 2023 г. 13:57
Вугар Гюльмамедов: Требуется кардинальное изменение бюджетного законодательства

"Формирование нового мышления о планировании государственных финансов в Азербайджане оказывает серьезное влияние на деятельность Счетной палаты".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на семинаре на тему "Применение среднесрочной структуры расходов и переход на бюджетирование образования, ориентированного на результат".

Он отметил, что за последние три года в отчетах, отзывах и выступлениях по исполнению бюджета, представленных палатой, неоднократно подчеркивалась важность формирования нового мышления о планировании государственных финансов в стране:

"Но как следует проводить аудит самого бюджетирования, ориентированного на результат? В контрольных мероприятиях, которые мы проводили до сих пор, имелся в виду аудит самого процесса. В этом случае мы должны провести аудит результатов. Но помимо определения точности показателей результатов, путей, ведущих к этим результатам, средств, затраченных на это направление, и использования этих средств, требуется кардинальное изменение бюджетного законодательства".

В. Гюльмамедов подчеркнул, что новое бюджетное планирование в соответствии с действующим законодательством также приведет к изменению мышления должностных лиц-исполнителей: "Это приведет к координированию стратегического планирования в стране и изменению взглядов государственного аудита на эту сферу".

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Dövlət maliyyəsi üzrə yeni təfəkkürün formalaşması HP-nin fəaliyyətinə ciddi təsir edəcək"

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