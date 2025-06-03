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Вугар Гюльмамедов: Доходы от управления активами ГНФАР превысили прогноз на 2,6 млрд манатов

Вугар Гюльмамедов: Доходы от управления активами ГНФАР превысили прогноз на 2,6 млрд манатов Вугар Гюльмамедов: Доходы от управления активами ГНФАР превысили прогноз на 2,6 млрд манатов
Финансы
3 июня 2025 г. 12:15
Вугар Гюльмамедов: Доходы от управления активами ГНФАР превысили прогноз на 2,6 млрд манатов

В 2024 году бюджетные поступления от управления активами Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) превысили прогноз на 2,6 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на первом заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

По его словам, повышение цены на нефть на каждые $10 повлияло на доходы консолидированного бюджета на 2,1 млрд манатов, в том числе на доходы государственного бюджета на 0,4 млрд манатов.

"По сравнению с первоначальным "Бюджетным пакетом", при превышении цены на нефть на $22, нефтяные доходы государственного бюджета были примерно на 0,8 млрд манатов больше, а нефтяные доходы консолидированного бюджета - на 6,8 млрд манатов больше. Однако следует учесть, что добыча нефти снизилась на 0,4 млн тонн, а добыча природного газа увеличилась на 1,4 млрд кубометров", - сказал он.

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Версия на английском языке Chamber of Accounts: SOFAZ's management income exceeded forecast by 2.6B manats
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasının sədri: "ARDNF-in idarəetmə gəlirləri proqnozdan 2,6 milyard manat çox olub"

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