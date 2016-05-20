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    Вугар Гюльмамедов: Необходимо усилить контроль над погашением долгов

    Председатель Счетной палаты: Прогноз по поступлениям от приватизации госимущества недоисполнен

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В 2015 году в Азербайджане наблюдается сокращение дебиторских долгов государственных организаций. 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству: "Однако проведенные Счетной палатой аудиторские мероприятия показали, что необходимо усилить контроль над погашением дебиторских долгов".

    "Верхний предел дефицита составил 286 млн. манатов, что в 6 раз меньше прогнозируемого. Прогноз по поступлениям от приватизации госимущества недоисполнен на 17%", - подчеркнул глава Палаты.

    В.Гюльмамедов добавил, что невыполнение прогноза по поступлениям от приватизации связано с низкими доходами от реализации приватизированных предприятий и объектов. 

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