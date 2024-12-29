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Вугар Байрамов: С 2018 года в Азербайджане пособия и пенсии увеличились в 5 раз

Вугар Байрамов: С 2018 года в Азербайджане пособия и пенсии увеличились в 5 раз В Азербайджане с 2018 года пособия и пенсии увеличились в 5 раз.
Финансы
29 декабря 2024 г. 12:20
Вугар Байрамов: С 2018 года в Азербайджане пособия и пенсии увеличились в 5 раз

В Азербайджане с 2018 года пособия и пенсии увеличились в 5 раз.

Как сообщает Report, об этом заявил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева о продолжении мер по улучшению социального благосостояния населения, был запущен новый социальный пакет, который охватит в общей сложности 3 миллиона граждан.

"Повышение пенсий коснется 1,1 млн граждан, а повышение минимальной заработной платы - более 700 тыс. граждан Азербайджана. С 2018 года минимальная заработная плата в стране увеличилась в 3,1 раза, а минимальная пенсия - в 3 раза. Эта тенденция сохранится и в следующем году. В 2025 году на эти цели будет дополнительно выделено 1,4 млрд манатов. Это означает, что с 2018 года на социальные пакеты выделяется дополнительно 8,5 млрд манатов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: "2018-2024-cü illərdə müavinət və təqaüdlərdə 5 dəfə artım olub"

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