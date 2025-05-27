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Вугар Байрамов: Несырьевые доходы госбюджета Азербайджана недостаточны для покрытия текущих расходов

Вугар Байрамов: Несырьевые доходы госбюджета Азербайджана недостаточны для покрытия текущих расходов 11:47 Нересурсные доходы государственного бюджета Азербайджана недостаточны для покрытия текущих расходов.
Финансы
27 мая 2025 г. 12:02
Вугар Байрамов: Несырьевые доходы госбюджета Азербайджана недостаточны для покрытия текущих расходов

Несырьевые доходы государственного бюджета Азербайджана недостаточны для покрытия текущих расходов.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, доля доходов государственного бюджета в ВВП в 2024 году составила 29,4%, расходов - 29,9%: "Хотя наблюдается динамика роста доли фискальных расходов в ВВП, этот показатель все еще ниже по сравнению с большинством развитых и рядом развивающихся стран. Так, этот показатель в Италии составляет 53,8%, Венгрии - 49,2%, Германии - 48,4%, Бразилии - 45,4%, Испании - 45,3%, Великобритании - 44,2%, России - 36,5%, Кыргызстане - 35,7%, в Турции - 33,2%".

По мнению В.Байрамова, итоги 2024 года показывают, что поступления по ненефтяному сектору все еще не покрывают текущие расходы бюджета: "Поступления по ненефтяному сектору составили 19 млрд 192 млн манатов, тогда как текущие расходы - 21 млрд 343 млн манатов. Это означает, что нересурсные доходы бюджета недостаточны для покрытия текущих расходов, что актуализирует необходимость дальнейшего увеличения доли ненефтегазового сектора в фискальных доходах".

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: “Dövlət büdcəsinin qeyri-resurs gəlirləri xərclərin ödənilməsi üçün kifayət etmir”

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