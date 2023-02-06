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Вугар Байрамов: Необходимо поощрять размещение бизнесом рекламы в СМИ

Вугар Байрамов: Необходимо поощрять размещение бизнесом рекламы в СМИ Необходимо поощрять размещение бизнесом рекламы в СМИ.
Финансы
6 февраля 2023 г. 12:44
Вугар Байрамов: Необходимо поощрять размещение бизнесом рекламы в СМИ

Необходимо поощрять размещение бизнесом рекламы в СМИ.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал депутат Вугар Байрамов.

По его словам, основная проблема заключается в довольно низком доходе от рекламы у печатных и специализированных СМИ.

Он отметил, что в течение года значительная часть рекламных доходов приходится на телевидение и радио: "В будущем в отношении компаний, размещающих рекламу в указанных выше медиа, необходимо применять налоговые льготы или льготы в той или иной форме. В настоящее же время для бизнеса не имеет большого значения облагаются ли СМИ налогом или нет".

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: "Biznesləri mediada reklam verməyə təşviq etmək lazımdır"

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