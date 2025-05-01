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Вугар Байрамов: Доля долговой нагрузки в доходах населения выросла до 18%

Вугар Байрамов: Доля долговой нагрузки в доходах населения выросла до 18% За минувшие пять лет соотношение долговой нагрузки к располагаемым доходам населения в Азербайджане увеличилось с 11,5% до 18%.
Финансы
1 мая 2025 г. 12:38
Вугар Байрамов: Доля долговой нагрузки в доходах населения выросла до 18%

За минувшие пять лет соотношение долговой нагрузки к располагаемым доходам населения в Азербайджане увеличилось с 11,5% до 18%.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на пленарном заседании парламента.

По его словам, более 3 млн граждан имеют потребительские кредиты, а на одного экономически активного жителя приходится в среднем 13,8 тыс. манатов задолженности.

"В прошлом году объем потребительских кредитов вырос с 6 млрд 937 млн до 8 млрд 445 млн манатов, при этом увеличилось и количество проблемных кредитов. Только в I квартале этого года просроченные кредиты выросли с 449,1 млн манатов до 481,6 млн манатов. В прошлом году неработающие кредиты увеличились на 41 млн манатов - до 655 млн манатов. Из этой суммы 246 млн манатов - потребительские кредиты, то есть приходятся на долю физических лиц", - добавил Байрамов.

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Версия на английском языке Vugar Bayramov: Share of debt burden in population's income up to 18%
Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: "Əhalinin borc yükünün sərəncamındakı gəlirinə nisbəti artıb"

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