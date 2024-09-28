Вугар Байрамов: COP29 создаст новые финансовые механизмы для климатических действий

13:50

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года, сформирует новые финансовые механизмы для климатических действий.

Об этом Report заявил член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

"Одна из ключевых задач в мире - удержать глобальное потепление на уровне 1,5 °C. Для этого недостаточно 100 млрд долларов США, которые выделяются на борьбу с изменением климата. Необходимо значительно увеличить эту сумму, как минимум до 500 млрд или даже до 1 трлн долларов", - сказал Байрамов, отметив, что 100 млрд долларов недостаточно для возмещения потери и ущерба странам, наиболее уязвимым к последствиям изменения климата.

Он подчеркнул, что для достижения целей, поставленных на COP, крайне важно привлечь больше финансовых средств. "В борьбе с изменением климата необходимо сформировать финансовые обязательства государств. Подход Баку соответствует существующим вызовам. Увеличение финансирования для решения проблемы изменения климата носит превентивный характер, позволяя заранее предотвратить глобальные проблемы и направить больше ресурсов на их решение", - подчеркнул он.

"Инициатива Баку представляет собой позитивное начинание, направленное на объединение усилий и мобилизацию всех ресурсов для борьбы с климатическими изменениями. Более активная поддержка этой инициативы развитыми странами может повысить системность глобальных усилий по противодействию изменению климата", - сказал В.Байрамов.