Депутат Вугар Байрамов призвал учесть фискальные риски в бюджетном конверте

Депутат Вугар Байрамов призвал учесть фискальные риски в бюджетном конверте

В бюджетном конверте упоминаются глобальные и региональные риски, и было бы целесообразно упомянуть также о фискальных.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, важно заранее оценить фискальные риски и отразить их в бюджетном конверте для реализации превентивных мер.

"Бюджет следующего года является документом, сформированным в соответствии с экономическими и фискальными целями. Из каждых 100 манатов 41 манат будет выделен из бюджета в социальном направлении. Структура доходов бюджета еще раз подтверждает, что в 2025 году в экономике Азербайджана ключевую роль в формировании доходов бюджета будет играть несырьевой сектор, то есть несырьевые доходы, 51% доходов придется на долю ненефтегазового сектора",

- сказал Байрамов.