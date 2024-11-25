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Депутат Вугар Байрамов призвал учесть фискальные риски в бюджетном конверте

Депутат Вугар Байрамов призвал учесть фискальные риски в бюджетном конверте Депутат Вугар Байрамов призвал учесть фискальные риски в бюджетном конверте
Финансы
25 ноября 2024 г. 16:36
Депутат Вугар Байрамов призвал учесть фискальные риски в бюджетном конверте

В бюджетном конверте упоминаются глобальные и региональные риски, и было бы целесообразно упомянуть также о фискальных.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, важно заранее оценить фискальные риски и отразить их в бюджетном конверте для реализации превентивных мер.

"Бюджет следующего года является документом, сформированным в соответствии с экономическими и фискальными целями. Из каждых 100 манатов 41 манат будет выделен из бюджета в социальном направлении. Структура доходов бюджета еще раз подтверждает, что в 2025 году в экономике Азербайджана ключевую роль в формировании доходов бюджета будет играть несырьевой сектор, то есть несырьевые доходы, 51% доходов придется на долю ненефтегазового сектора",
- сказал Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: "Büdcə zərfində fiskal risklərin qeyd edilməsi məqsədəuyğun olardı"

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