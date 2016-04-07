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    ​ВТО снизил прогноз роста глобальной экономики

    Рост глобальной торговли ускорится до 3,6% в 2017 году

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Всемирная торговая организация (ВТО) снизила прогноз роста глобальной экономики на 2016 год с 3,9% до 2,8%.

    Как передает Report, снижение прогноза обусловлено замедлением экономики Китая и волатильностью валютных курсов. Глава ВТО Роберто Азеведо отметил, что из-за резких колебаний валютных курсов и снижения сырьевых цен падают объемы торговли.

    Он подчеркнул, что это создает угрозу для стран с чувствительной экономикой.

    В докладе ВТО прогнозируется, что рост глобальной торговли ускорится до 3,6% в 2017 году, однако на фоне ухудшения финансовой ситуации в развивающихся странах этот прогноз может быть снижен.

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