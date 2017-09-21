ВТО повысила прогноз роста мировой торговли на 2017 год

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Всемирная торговая организация (ВТО) изменила прогноз по росту мировой торговли на 2017 год с 2,4% до 3,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Предыдущий прогноз ВТО на 2017 составлял 2,4% в диапазоне от 1,8% до 3,6%. При этом эксперты отмечали высокий уровень стратегической и экономической неуверенности. Новая оценка отражает всплеск торговой активности стран Азии как внутри региона, так и для Северной Америки.

В ВТО не исключают, что глобальный уровень торговли может еще вырасти, и приводят вилку в 3,2%-3,9%. Однако существует также риск снижения из-за изменений торговой политики стран, климатических катаклизмов, а также геополитического напряжения.

Согласно прогнозам ВТО на 2018 год, рост мировой торговли составит 3,2% в диапазоне от 1,4% до 4,4%. Глобальный ВВП при этом останется стабильным на 2,8%.