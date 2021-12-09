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ВТО: "Омикрон" замедлит восстановление мировой экономики

ВТО: "Омикрон" замедлит восстановление мировой экономики Недавно выявленный вариант коронавируса "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики, если не будет устранена проблема неравного доступа к вакцинам.
Финансы
9 декабря 2021 г. 01:04
ВТО: Омикрон замедлит восстановление мировой экономики

Недавно выявленный вариант коронавируса "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики, если не будет устранена проблема неравного доступа к вакцинам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

"Я думаю, что наличие варианта "омикрон" замедлит восстановление", - сказала глава ВТО в ходе онлайн-конференции, организованной изданием Politico Europe.

В качестве основной причины такого воздействия нового штамма Оконджо-Ивеала назвала неравный доступ к вакцинам против коронавируса.

"Если мы не будем очень усердно работать над решением этой проблемы, у нас по-прежнему будут возникать трудности, которые, в конце концов, действительно будут представлять огромный риск для устойчивого экономического восстановления в мире", - сказала глава ВТО.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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