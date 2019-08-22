ВТБ запустил сайт для продажи непрофильных активов

Банк ВТБ запустил с 22 августа сайт маркетплейса "КомиссиON" для продажи непрофильных активов.

Как передает Report со ссылкой на Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"В ВТБ начал работу сайт маркетплейса КомиссиON - komission.vtb.ru. На новой площадке будет размещаться информация о непрофильном имуществе банка... Ресурс объединяет более 3 тысяч объектов по всей стране", - говорится в пресс-релизе.

На площадке будут выставляться квартиры, апартаменты, дома, таунхаусы, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование. В частности, бизнес сможет подобрать для себя коммерческую недвижимость, автотранспорт или специальное оборудование. Клиентам на сайте "КомиссиON" будут доступны фотографии объекта, его краткое описание и стоимость.

Также на площадке будут внедрены кросс-ссылки на ипотечный калькулятор основного сайта банка, а позже предоставлен сервис электронной регистрации права на недвижимость. Пользователи смогут оформить заявку на ипотечный кредит и получить другие продукты банка.

В пресс-релизе отмечается, что запуск сайта "КомиссиON" является первым шагом к созданию полноценного маркетплейса по реализации непрофильных активов для клиентов и партнеров банка. В 2020 году ВТБ планирует значительно расширить функционал площадки и создать полностью цифровой клиентский опыт. Так, в рамках маркетплейса будут предоставляться услуги по оценке, регистрации имущества, переезду, обслуживанию купленной квартиры, автоматизации работы управляющей компании, ТСЖ, заказу мелких услуг для дома, ремонта и другие. Кроме того, на сайте "КомиссиON" смогут быть представлены финансовые продукты не только ВТБ, но и других участников рынка.

По словам руководителя департамента розничного взыскания ВТБ Евгения Новикова, в 2018 году банк реализовал непрофильные розничные активы на 5 млрд рублей. После запуска маркетплейса ВТБ планирует увеличить объем выручки в этом сегменте на 100%, а стоимость выставленного на продажу имущества в пять раз - до 50 млрд рублей, добавил он