ВТБ запускает международные переводы с карты на карту

Пользователи системы «ВТБ-Онлайн» получили возможность совершать денежные переводы на карты клиентов иностранных банков.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, максимальная сумма одного перевода составляет 150 тысяч рублей (порядка 2 тысяч долларов США), комиссия при этом будет равна 1,5%, уточняется в сообщении ВТБ.

Перечень стран, куда можно отправить перевод таким способом, включает Азербайджан, Армению, Беларусь, Германию, Грузию, Израиль, Италию, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Латвию, Литву, Молдавию, Румынию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Францию, Чехию и Эстонию.

Чтобы провести операцию, необходимо в мобильном приложении или интернет-банке «ВТБ-Онлайн» выбрать раздел «Переводы по миру» и нажать на поле «С карты на карту», затем ввести данные получателя, информацию об отправителе и сумму перевода. После подтверждения операции деньги мгновенно поступят на счет. Списание происходит в рублях, зачисление — в валюте карты получателя.

«Раньше в «ВТБ-Онлайн» средства можно было перевести на иностранные счета только с помощью услуги «SWIFT-перевод», суммы зачислялись в течение трех — пяти дней», — напомнил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

За время работы сервиса в пилотном режиме самыми популярными странами по количеству переводов среди клиентов системы «ВТБ-Онлайн» стали Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Чехия и Молдавия, уточняется в релизе ВТБ.