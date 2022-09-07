ВТБ рассматривает возможность покупки только российского бизнеса Citi бесплатно

Российская банковская группа ВТБ не заинтересована в приобретении операций Citi в стране.

Российская банковская группа ВТБ не заинтересована в приобретении операций Citi в стране.

Как передает Report, об этом сказал глава ВТБ Андрей Костин, выступая перед журналистами на Восточном экономическом форуме.

А. Костин сказал, что ВТБ рассмотрит возможность приобретения активов американского банка только в том случае, если они будут предложены бесплатно: "Нас отстранили от управления нашими зарубежными банками, а это миллиарды евро. И поэтому мы очень активно поддержали принятие указа президента о запрете свободной продажи.

Конечно, спрос на эти банки есть, но нам кажется, что здесь должен действовать принцип взаимности. Мы знаем, что западные банки заинтересованы в свопах. Но было бы неправильно просто заплатить серьезные деньги и самим остаться ни с чем".

В апреле прошлого года Citi объявил о планах закрыть розничный бизнес в 14 странах, включая Россию, в рамках реструктуризации.

После российского вторжения в Украину Citi расширил сферу своего выхода из России, включив в нее коммерческий банковский бизнес.

Напомним, что в августе 2021 года ВТБ сделал не имеющее обязательной силы юридическое предложение о покупке розничного подразделения Citi, но в январе этого года финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что не будет покупать активы.

В конце второго квартала 2022 года общий объем активов Citi в России составлял 8,4 млрд долларов США.

Несмотря на геополитическую напряженность, Citi не отказался от попыток уйти из России, что, как ожидается, обойдется ему примерно в 170 млн долларов США в течение следующих 18 месяцев.

Ответные санкции в ответ на вторжение России в Украину вынудили российские банки, в том числе ВТБ , оценить свои зарубежные операции.

А.Костин отметил, что ВТБ планирует сохранить операции в Китае, Индии, Казахстане, Вьетнаме и других дружественных странах.

"В отличие от других банков, мы не уходим, за исключением, наверное, Грузии, потому что там этот вопрос стоит остро. <…> В отличие от Сбербанка, Альфа-банка мы сохранили дочернюю компанию в Казахстане", - цитирует Костина ТАСС.

"У нас есть банки в наших ключевых партнерских юрисдикциях Китая, Индии, Вьетнама, за исключением арабских стран, и стран СНГ, таких как Азербайджан, Армения, Казахстан", — отметил А.Костин.