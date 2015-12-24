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    ​ВТБ: Никаких ограничений на использование карт нет

    Об этом сообщили в компании Visa в ответ на запрос банка

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Никаких ограничений на использование карт нет и не будет. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной банком информации в ответ на опасения владельцев пластиковых карт по поводу возможных ограничений на карточные операции в связи с включением банка ВТБ (Азербайджан) в список организаций, попадающих под секторальные санкции США.

    "В связи с возможными ограничениями у владельцев пластиковых карт возникли вопросы. По данному вопросу был сделан запрос в компанию Visa, в ответ на который компания подтвердила, что никаких ограничений на использование их карт ни в какой стране, в том числе в России и за рубежом нет и не будет", - говорится в информации.

    "Visa подтверждает, что секторальные санкции, о которых сообщил Департамент казначейства США 22 декабря 2015 года, не затрагивают операции по транзакциям с использованием карт Visa", - говорится в ответе компании Visa.

    Отметим, что никаких ограничений нет и для карт остальных платежных систем.

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