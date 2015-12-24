​ВТБ: Никаких ограничений на использование карт нет

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Никаких ограничений на использование карт нет и не будет.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной банком информации в ответ на опасения владельцев пластиковых карт по поводу возможных ограничений на карточные операции в связи с включением банка ВТБ (Азербайджан) в список организаций, попадающих под секторальные санкции США.

"В связи с возможными ограничениями у владельцев пластиковых карт возникли вопросы. По данному вопросу был сделан запрос в компанию Visa, в ответ на который компания подтвердила, что никаких ограничений на использование их карт ни в какой стране, в том числе в России и за рубежом нет и не будет", - говорится в информации.

"Visa подтверждает, что секторальные санкции, о которых сообщил Департамент казначейства США 22 декабря 2015 года, не затрагивают операции по транзакциям с использованием карт Visa", - говорится в ответе компании Visa.

Отметим, что никаких ограничений нет и для карт остальных платежных систем.