Банк ВТБ: Короновирус не привёл к снижению деловой активности в Азербайджане

Эпидемия нового коронавируса COVID-19 не сказалась на снижении деловой активности в Азербайджане.
Как передаёт Report, об этом сказал председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин на пресс-конференции.
"Мы также принимаем превентивные меры, поскольку это может иметь отложенный эффект. Учитывая, что во всем мире сейчас уже наблюдается уменьшение деловой активности в силу снижения объема транспортировки, количества перемещения, соответственно на экономических процессах это скажется", - сказал Кирин.