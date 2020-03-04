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Банк ВТБ: Короновирус не привёл к снижению деловой активности в Азербайджане

ВТБ:Короновирус не привёл к снижению деловой активности в Азербайджана

© Report

Эпидемия нового коронавируса COVID-19 не сказалась на снижении деловой активности в Азербайджане. 

Как передаёт Report, об этом сказал председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин на пресс-конференции. 

"Мы также принимаем превентивные меры, поскольку это может иметь отложенный эффект. Учитывая, что во всем мире сейчас уже наблюдается уменьшение деловой активности в силу снижения объема транспортировки, количества перемещения, соответственно на экономических процессах это скажется", - сказал Кирин.

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