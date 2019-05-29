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ВТБ (Азербайджан) примет новую стратегию, рассчитанную до 2020 года

ВТБ (Азербайджан) примет новую стратегию, рассчитанную до 2020 года

Банк ВТБ (Азербайджан) готовится принять новую трехлетнюю стратегию, рассчитанную до 2022 года. 

Как передаёт Report, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления банка Евгений Кирин. 

"Наша стратегия будет соответствовать приоритетам группы ВТБ, которая уже утвердила стратегию до 2022 года",- сказал Кирин. 

По его словам, с 2017 года банк имеет значительные достижения в вопросе сокращения доли проблемных кредитов и более 90 млн манатов было погашено, а в первом квартале текущего года - 6 млн манатов. Большая часть проблемных кредитов банка приходится на долю бизнеса. Основной причиной роста портфеля просроченных кредитов стала недооценка валютных рисков и вследствие девальвации выданные кредиты ушли в просрочку.

В целом он оценил первый квартал 2019 года для банка ВТБ (Азербайджан) довольно успешным: Банк вышел на прибыль в 1,8 млн манатов по международным стандартам и удалось достичь хороших результатов по ключевым показателям. 

По словам Кирина, до конца года ожидается улучшение показателей. "Это удалось достичь за счёт корпоративного бизнеса и розничного сегмента", - сказал Кирин, отметив, что одним из основных направлений деятельности банка остаётся поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие карточного бизнеса.

Илаха Мамедли

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