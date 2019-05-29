ВТБ (Азербайджан) примет новую стратегию, рассчитанную до 2020 года

Банк ВТБ (Азербайджан) готовится принять новую трехлетнюю стратегию, рассчитанную до 2022 года.

Как передаёт Report, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления банка Евгений Кирин.

"Наша стратегия будет соответствовать приоритетам группы ВТБ, которая уже утвердила стратегию до 2022 года",- сказал Кирин.

По его словам, с 2017 года банк имеет значительные достижения в вопросе сокращения доли проблемных кредитов и более 90 млн манатов было погашено, а в первом квартале текущего года - 6 млн манатов. Большая часть проблемных кредитов банка приходится на долю бизнеса. Основной причиной роста портфеля просроченных кредитов стала недооценка валютных рисков и вследствие девальвации выданные кредиты ушли в просрочку.

В целом он оценил первый квартал 2019 года для банка ВТБ (Азербайджан) довольно успешным: Банк вышел на прибыль в 1,8 млн манатов по международным стандартам и удалось достичь хороших результатов по ключевым показателям.

По словам Кирина, до конца года ожидается улучшение показателей. "Это удалось достичь за счёт корпоративного бизнеса и розничного сегмента", - сказал Кирин, отметив, что одним из основных направлений деятельности банка остаётся поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие карточного бизнеса.

Илаха Мамедли