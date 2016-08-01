Вступило в силу соглашение между Азербайджаном и Россией о сотрудничестве в рамках Green Card

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Соглашение между Азербайджаном и Россией о сотрудничестве в рамках системы международной системы автострахования Green Card ("Зеленая карта") вступило в силу с 1 августа. Как сообщает Report со ссылкой на Бюро по обязательному страхованию (ISB), документ был подписан в июне нынешнего года между ISB и Российским союзом автостраховщиков (РСА).

"С сегодняшнего дня граждане Азербайджана смогут приобретать в страховых компаниях страны полисы Green Card для путешествия на автомобилях в Российскую Федерацию. В свою очередь, граждане России смогут въезжать в Азербайджан с полисами Green Card, приобретенными в своей стране", - говорится в сообщении ISB.

Также отмечается, что "граждане Азербайджана, которые желают посетить Россию и приобрели полисы Green Card (за исключением полисов, действующих на территории Турции и Ирана) до 1 августа, могут бесплатно обменять их на полисы, отпечатанные на новых бланках с международным кодом России (RUS).

Международная система страхования автогражданской ответственности Green Card начала действовать в Азербайджане с 2016 года.