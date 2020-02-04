Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Они коснутся только физических лиц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, человек будет обязан не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Для подтверждения происхождения средств будет необходимо представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).Евразийская экономическая комиссия приняла решение о новых правилах в августе прошлого года. Изменения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.Сейчас в ЕАЭС входят пять стран — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.