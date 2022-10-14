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Встреча министров финансов стран G7 состоится в мае 2023 года

Встреча министров финансов стран G7 состоится в мае 2023 года Встреча глав министерств финансов стран "Большой семерки" состоится в японской Ниигате 11-13 мая 2023 года.
Финансы
14 октября 2022 г. 10:25
Встреча министров финансов стран G7 состоится в мае 2023 года

Встреча глав министерств финансов стран "Большой семерки" состоится в японской Ниигате 11-13 мая 2023 года.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на пресс-конференции после встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в Вашингтоне.

"Для проведения успешной встречи мы тесно взаимодействуем со всеми вовлеченными организациями и занимается подготовкой", - сказал он.

В 2023 году председательство в G7 перейдет Японии. Правительство страны уже официально объявило о проведении саммита объединения в Хиросиме 19-21 мая 2023 года.

По его словам, при секретариате главы МИД создан офис для подготовки саммита.

Кроме того, встреча министров иностранных дел стран G7 пройдет 16-18 апреля в городе Каруидзава - знаменитом курорте в японской префектуре Нагано. Также согласовывается проведение встреч министров здравоохранения стран-членов "Большой семерки" в городе Нагасаки, министров труда - в городе Курасики префектуры Окаяма, министров сельского хозяйства - в городе Миядзаки одноименной префектуры на острове Кюсю. Даты мероприятий будут определены позднее.

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Версия на английском языке G7 finance ministers meeting to be held in May 2023
Версия на азербайджанском языке G7 ölkələrinin maliyyə nazirlərinin görüşü gələn ilin mayında keçiriləcək

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