Встреча министров финансов стран G7 состоится в мае 2023 года

Встреча глав министерств финансов стран "Большой семерки" состоится в японской Ниигате 11-13 мая 2023 года.

Встреча глав министерств финансов стран "Большой семерки" состоится в японской Ниигате 11-13 мая 2023 года.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на пресс-конференции после встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в Вашингтоне.

"Для проведения успешной встречи мы тесно взаимодействуем со всеми вовлеченными организациями и занимается подготовкой", - сказал он.

В 2023 году председательство в G7 перейдет Японии. Правительство страны уже официально объявило о проведении саммита объединения в Хиросиме 19-21 мая 2023 года.

По его словам, при секретариате главы МИД создан офис для подготовки саммита.

Кроме того, встреча министров иностранных дел стран G7 пройдет 16-18 апреля в городе Каруидзава - знаменитом курорте в японской префектуре Нагано. Также согласовывается проведение встреч министров здравоохранения стран-членов "Большой семерки" в городе Нагасаки, министров труда - в городе Курасики префектуры Окаяма, министров сельского хозяйства - в городе Миядзаки одноименной префектуры на острове Кюсю. Даты мероприятий будут определены позднее.