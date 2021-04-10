ВШЭ: мировая экономика в 2021 году не сможет выйти из кризиса

Перспективы восстановления экономики будут зависеть не только от действий правительства, но и от планов и ожиданий на уровне фирм

Прогнозы о преодолении в 2021 году мировой экономикой кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие», который подготовили эксперты НИУ «Высшая школа экономики» совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей.

«На фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются», — говорится в исследовании.

Как отмечается в докладе, пока не устранены факторы, негативно влиявшие на мировую экономику в 2020 году.

«Разная интенсивность карантинных ограничений и разная скорость вакцинации от COVID-19 в отдельных странах, а также появление новых опасных штаммов вируса и далее будут негативно влиять на состояние национальных экономик и глобальные цепочки поставок», — считают эксперты.

Все это означает, делают вывод авторы доклада, что «правительствам нужно будет адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии». При этом перспективы восстановления экономики будут зависеть не только от действий правительства, но и от планов и ожиданий на уровне фирм.

Государство в период пандемии продемонстрировало способность эффективно помогать бизнесу, однако вмешательство в ценообразование и усиление роли компаний с госучастием могут привести к негативным последствиям, говорится в докладе.

«Кризис подтолкнул и компании, и государство к активному взаимодействию. Государство на федеральном уровне продемонстрировало способности разговаривать с бизнесом. Результатом такого взаимодействия стало оперативное решение ряда проблем отраслевого регулирования и смягчение отдельных ограничений», — говорится в исследовании.

Помимо прямой поддержки, бизнесу помогли меры, позитивно влияющие на спрос, — различные финансовые инструменты прямой поддержки населения в период кризиса. Как отмечают эксперты, существуют риски для экономики в связи с усилением контроля за бизнесом, получившим господдержку, и вмешательством в ценообразование.