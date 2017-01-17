Всемирный экономический форум: Азербайджан мировой лидер по индексу IDI

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Азербайджан занял вторую строчку в списке развивающихся стран по индексу инклюзивного развития (IDI). Как сообщает Report на отчет "Инклюзивный рост и развитие" Всемирного экономического форума, Азербайджан с 4,73 баллами разделил в списке второе место с Литвой.

Отметим, что IDI рассчитывается по основным экономическим показателям стран. Этот новый глобальный экономический индекс дает комплексную оценку экономическому развитию. Индекс IDI дает более полную оценку экономического состояния страны по сравнению с показателями ВВП и валового национального дохода на душу населения. В отчете также говорится, что низкий IDI свидетельствует о более сложной трансформации роста ВВП в социальную сферу. В список этих стран вошли Бразилия, Ирландия, Япония, Мексика и США.

В отчете индекс IDI Азербайджана сравнивается с показателем темпов роста ВВП на душу населения. Страна с показателем 22 занимает одно из высоких мест по коэффициенту IDI-ВВП (на душу населения). Отметим, что высокий коэффициент говорит о том, что модель экономического развития более сбалансирована и охватывает широкие массы. В таблице ниже представлен список развивающихся стран по ренкингу IDI и коэффициенту IDI-ВВП: