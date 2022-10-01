Всемирный банк заявил о выделении дополнительных $530 млн на поддержку Украины

Пакет финансовой помощи в размере 530 млн долларов США будет предоставлен Украине под кредитные гарантии Великобритании и Дании.

Пакет финансовой помощи в размере 530 млн долларов США будет предоставлен Украине под кредитные гарантии Великобритании и Дании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Всемирным банком (ВБ).

Как указано в заявлении, ВБ "объявил о дополнительных 530 млн долларов США на помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей". Уточняется, что речь идет о кредитных гарантиях Великобритании и Дании на 500 млн долларов США и 30 млн долларов США соответственно. Средства, в частности, должны быть направлены на "обеспечение работы ключевых общественных служб, включая здравоохранение, образование и социальную защиту".

Согласно приведенным данным, "Всемирный банк мобилизовал почти 13 млрд долларов США в качестве чрезвычайного финансирования Украины".