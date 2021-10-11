Всемирный банк заявил о росте глобальной бедности из-за коронавируса

Пандемия COVID-19 привела к росту глобальной нищеты и усугубила неравенство в доходах между участниками мировой экономики.

Пандемия COVID-19 привела к росту глобальной нищеты и усугубила неравенство в доходах между участниками мировой экономики.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

"Доходы 40% самых богатых быстро восстановились, тогда как у беднейших 40% восстановление даже не начиналось. На 100 млн человек больше живут в условиях крайней нищеты", — сказал Мэлпасс, открывая онлайн-конференцию банка.

По его прогнозам, во многих государствах с формирующимся рынком и развивающихся странах ВВП в следующем году вернется на допандемийные уровни, но восстановление доходов в расчете на душу населения до показателей 2019 года потребует больше времени.

Пандемия, согласно расчетам Всемирного банка, свела на нет достижения нескольких лет борьбы с бедностью. В 2020 году в крайней нищете — то есть на сумму 1,9 доллара США в день — жило 9,4% человечества против ожидавшихся 8,2%, в 2021 — 9,1% по сравнению с допандемийным прогнозом в 7,8%.

"Несколько сот миллионов человек опустились ниже уровня бедности, если использовать критерии стран со средним уровнем доходов. Мы также видим значительный откат в сферах гендерного равенства, образовательных достижений и даже калорийности питания", — добавил Мэлпасс.

Ранее он призвал мировое сообщество сформулировать "всеобъемлющий подход" к облегчению долгового бремени бедных стран, включая списание и реструктуризацию их обязательств, увеличившихся за время коронавирусной пандемии. По подсчетам Всемирного банка, задолженность стран с низким уровнем доходов в 2020 году выросла на 12%, до рекордных 860 млрд долларов США.