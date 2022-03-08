Всемирный банк выделяет Украине новый пакет помощи

Всемирный банк решил выделить Украине дополнительно 723 миллиона долларов для "выхода из чрезвычайной экономической ситуации".

Всемирный банк решил выделить Украине дополнительно 723 миллиона долларов для "выхода из чрезвычайной экономической ситуации".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на сайте банка.

В частности, Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил бесплатный пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины на 489 млн долларов: займы 350 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития, 80 млн долларов гарантий от Нидерландов и 50 млн долларов - от Швеции.

Также Украина получит грантовое финансирование на 134 млн долларов: 100 млн долларов от Великобритании, 22 млн долларов от Дании и еще 12 млн - от Латвии, Литвы, Исландии.

Кроме того, Япония предоставит для пакета поддержки 100 миллионов долларов параллельного финансирования.

Отмечается, что Всемирный банк готовит еще один пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов, который должны предоставить уже в ближайшие месяцы, а также дополнительную поддержку соседним странам, принимающим украинских беженцев.