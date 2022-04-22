Всемирный банк выделит Украине крупный грант

Всемирный банк направит Украине грант в размере 88,5 млн евро из Целевого фонда на экономическое восстановление.

Всемирный банк направит Украине грант в размере 88,5 млн евро из Целевого фонда на экономическое восстановление.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"В ходе нашей встречи министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 млн евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления", - написал он.

По его словам, финансовая помощь Киеву необходима, чтобы поддержать граждан, пострадавших от действий России.