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Всемирный банк выделит Украине 723 млн долларов

Всемирный банк выделит Украине 723 млн долларов Совет Всемирного банка одобрил задействование 723 миллионов долларов США для помощи Украине.
Финансы
8 марта 2022 г. 08:02
Всемирный банк выделит Украине 723 млн долларов

Совет Всемирного банка одобрил задействование 723 миллионов долларов США для помощи Украине.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте финансовой организации.

Так, одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов США, из которых 350 миллионов составят займ и 139 миллионов предусмотрены в качестве гарантий.

Кроме того, будет задействован грант на 134 миллиона и параллельное финансирование на 100 миллионов.

"В результате всего будет задействована поддержка в размере 723 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

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