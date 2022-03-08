Всемирный банк выделит Украине 723 млн долларов

Совет Всемирного банка одобрил задействование 723 миллионов долларов США для помощи Украине.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте финансовой организации.
Так, одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов США, из которых 350 миллионов составят займ и 139 миллионов предусмотрены в качестве гарантий.
Кроме того, будет задействован грант на 134 миллиона и параллельное финансирование на 100 миллионов.
"В результате всего будет задействована поддержка в размере 723 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.