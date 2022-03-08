Всемирный банк выделит Украине 723 млн долларов

Совет Всемирного банка одобрил задействование 723 миллионов долларов США для помощи Украине.

Совет Всемирного банка одобрил задействование 723 миллионов долларов США для помощи Украине.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте финансовой организации.

Так, одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов США, из которых 350 миллионов составят займ и 139 миллионов предусмотрены в качестве гарантий.

Кроме того, будет задействован грант на 134 миллиона и параллельное финансирование на 100 миллионов.

"В результате всего будет задействована поддержка в размере 723 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.