Всемирный банк выделит Украине $200 млн, еще $3 млрд могут одобрить за 6-8 недель

Помощь Украине в размере 3 млрд долларов США может быть одобрена Всемирным банком (ВБ) в течение шести-восьми недель.

Помощь Украине в размере 3 млрд долларов США может быть одобрена Всемирным банком (ВБ) в течение шести-восьми недель.

Как передает Report, об этом президент кредитной организации Дэвид Мэлпас сообщил в ходе онлайн-конференции, организованной газетой The Washington Post.

"Сумма в 3 млрд долларов США - это то, на что мы надеемся, - сказал он. - У нас есть конкретный набор проектов, которые в сумме составят до 3 млрд, и это будет возможно в течение следующих шести-восьми недель".

Мэлпас уточнил, что Всемирный банк уже может предоставить Украине дополнительно 200 млн долларов США. "Сегодня у нас будет пресс-релиз, где указано, что теперь у нас есть 923 млн долларов США, которые были предоставлены в последние две недели, включая первую выплату для Украины", - сказал он. По словам президента ВБ, указанные средства правительство Украины может израсходовать на выплату пенсий и зарплат госслужащим. На прошлой неделе сообщалось, что Всемирный банк набрал для помощи Киеву 723 млн долларов США, включая собственный кредит в размере 350 млн.

По словам главы ВБ, собранные средства должны быть направлены и на оказание помощи таким странам, как Польша, Молдавия и Румыния, которым приходится принимать много украинских беженцев.