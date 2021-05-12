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Всемирный банк выделит Грузии помощь

Всемирный банк выделит Грузии помощь Пакет помощи будет способствовать созданию новых рабочих мест в Грузии и развитию предприятий
Финансы
12 мая 2021 г. 11:07
Всемирный банк выделит Грузии помощь

Исполнительный совет Всемирного банка утвердил решение о выделении Грузии помощи в размере 85 миллионов евро.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти средства предназначены для микро -, малых и средних предприятий, на которые негативно повлияла пандемия COVID-19.

Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус сказал, что пакет помощи будет способствовать созданию новых рабочих мест в Грузии и развитию предприятий, являющихся основой экономики страны и ключевым элементом устойчивого восстановления.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Gürcüstana yardım ayıracaq

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