Всемирный банк выделит Грузии помощь

Пакет помощи будет способствовать созданию новых рабочих мест в Грузии и развитию предприятий

Исполнительный совет Всемирного банка утвердил решение о выделении Грузии помощи в размере 85 миллионов евро.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти средства предназначены для микро -, малых и средних предприятий, на которые негативно повлияла пандемия COVID-19.

Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус сказал, что пакет помощи будет способствовать созданию новых рабочих мест в Грузии и развитию предприятий, являющихся основой экономики страны и ключевым элементом устойчивого восстановления.