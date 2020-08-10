ВБ выделит до 160 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) намерен выделить на борьбу с последствиями распространения нового коронавируса до 160 млрд долларов США к 30 июня 2021 года.

Всемирный банк (ВБ) намерен выделить на борьбу с последствиями распространения нового коронавируса до 160 млрд долларов США к 30 июня 2021 года.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ВБ.

"В ответ на пандемию [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 Всемирный банк принял меры для быстрого реагирования и намерен направить до 160 млрд долларов в течение 15 месяцев, к 30 июня 2021 года. В 2020 финансовом году Всемирный банк предоставил в общей сложности около 21 млрд долларов США в рамках оказания связанной с COVID-19 помощи", - отмечается в документе.

"Поскольку развивающиеся страны сталкиваются с беспрецедентным медицинским, социальным и экономическим кризисом, который ставит под угрозу десятилетия прогресса в области развития и ввергает миллионы людей в нищету, миссия Всемирного банка остается как никогда актуальной. <...> Мы продолжаем работать над увеличением нашей поддержки странам с низким уровнем дохода и перенаправлением ресурсов в страны, страдающие от нестабильности, конфликтов и насилия", - отметил президент ВБ Дэвид Мэлпас.