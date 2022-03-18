Всемирный банк выделил $100 млн экстренной поддержки высшему образованию Украины

Правительство Украины и Всемирный банк приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования в размере почти 100 млн долларов США, что позволит выплачивать академические стипендии для 172 тыс. студентов и социальные стипендии для 50 тыс. студ

Правительство Украины и Всемирный банк приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования в размере почти 100 млн долларов США, что позволит выплачивать академические стипендии для 172 тыс. студентов и социальные стипендии для 50 тыс. студентов стипендиальных программ в 2021-2022 учебном году.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении ВБ.

"Благодаря новому компоненту совместного проекта Минобразования и Всемирного банка "Улучшение высшего образования в Украине на результат" предусмотрено финансирование в размере почти 100 млн долларов США для замены бюджетных программ правительства в сектор высшего образования".

Конечным результатом стало то, что продолжающееся российское вторжение в Украину принесло неисчислимые страдания украинским семьям, и многие семьи не могли обеспечить образование своих детей.

"Эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги, в конечном счете будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения", - отмечает региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупап Банерджи.