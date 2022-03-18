О нас
Аудио новости

Всемирный банк выделил $100 млн экстренной поддержки высшему образованию Украины

Всемирный банк выделил $100 млн экстренной поддержки высшему образованию Украины Правительство Украины и Всемирный банк приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования в размере почти 100 млн долларов США, что позволит выплачивать академические стипендии для 172 тыс. студентов и социальные стипендии для 50 тыс. студ
Финансы
18 марта 2022 г. 07:32
Всемирный банк выделил $100 млн экстренной поддержки высшему образованию Украины

Правительство Украины и Всемирный банк приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования в размере почти 100 млн долларов США, что позволит выплачивать академические стипендии для 172 тыс. студентов и социальные стипендии для 50 тыс. студентов стипендиальных программ в 2021-2022 учебном году.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении ВБ.

"Благодаря новому компоненту совместного проекта Минобразования и Всемирного банка "Улучшение высшего образования в Украине на результат" предусмотрено финансирование в размере почти 100 млн долларов США для замены бюджетных программ правительства в сектор высшего образования".

Конечным результатом стало то, что продолжающееся российское вторжение в Украину принесло неисчислимые страдания украинским семьям, и многие семьи не могли обеспечить образование своих детей.

"Эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги, в конечном счете будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения", - отмечает региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупап Банерджи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Ukraynada ali təhsilə 100 milyon dollar ayırıb

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
12 марта 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi