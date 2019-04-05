Всемирный банк возглавил Дэвид Малпасс

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс избран на пост президента Всемирного банка, говорится в распространенном в пятницу сообщении банка, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Исполнительные директора Всемирного банка сегодня единогласно выбрали Дэвида Малпасса президентом Группы Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся во вторник, 9 апреля 2019 года", - сказано в сообщении.

Ранее кандидатуру Малпасса на этот пост предложил президент США Дональд Трамп.

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким ушел в отставку 1 февраля, обязанности главы банка сейчас исполняет исполнительный директор Кристалина Георгиева. Джим Ён Ким покинул должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки - желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

Президент организации председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство деятельностью банка. По традиции, президентом Всемирного банка становится гражданин США - страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок и может быть переизбран.