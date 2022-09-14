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Микаил Джаббаров: Для привлечения в Азербайджан частных инвестиций нужны новые механизмы

Микаил Джаббаров: Для привлечения в Азербайджан частных инвестиций нужны новые механизмы Для привлечения в Азербайджан частных инвестиций наряду с государственными ресурсами необходимо разрабатывать новые механизмы и формировать новую среду.
Финансы
14 сентября 2022 г. 16:44
Микаил Джаббаров: Для привлечения в Азербайджан частных инвестиций нужны новые механизмы

Для привлечения в Азербайджан частных инвестиций наряду с государственными ресурсами необходимо разрабатывать новые механизмы и формировать новую среду.

Как передает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил в ходе проходящего в Баку форума "Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике", выразив надежду на дальнейшее сотрудничество со Всемирным банком (ВБ).

По его словам, Всемирный банк внес большой вклад в развитие экономики Азербайджана: "Азербайджан сотрудничает с ВБ, в том числе по проектам восстановлению инфраструктуры освобожденных территорий страны, в числе которых есть создание возобновляемых источников энергии и переход к "зеленой" экономике".

Также, министр отметил, что Азербайджан сотрудничает с международными организациями в сфере производства водорода.

По словам Джаббарова, это мероприятие проходит в период, когда недавно была утверждена стратегия социально-экономического развития из пяти национальных приоритетов, с четырьмя из которых Всемирный банк выразил желание сотрудничать с Азербайджаном.

"Эти пять приоритетов - это Великое возвращение на освобожденные территории, потому что их восстановление и развитие может также помочь не только устойчивому экономическому развитию, "зеленому росту" и значительным инвестициям, но также вложениям в человеческий капитал", - отметил М. Джаббаров.

Азербайджан также обсуждает вопросы с ВБ вопросы энергоперехода, реформирования и переформатирования экономики страны. На фоне последних происходящих в мире событий, особенно на европейском рынке, некоторые проекты могут несколько замедлены. "Но Азербайджан, будучи важным региональным производителем нефти и газа, гарантирует необходимые инвестиции и фокусируется на создании потенциала возобновляемых источников энергии", - отметил М.Джаббаров.

Министр экономики также отметил, что Азербайджан трансформировался из бедной страны в государство со средними доходами, в чем ВБ сыграл важную роль в этом, поддерживая проекты по развитию его экономики.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: New mechanisms needed to attract private investment to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycana özəl investisiyaların cəlb edilməsi üçün yeni mexanizmlərə ehtiyac var”

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