Анна Бьерде: ВБ вложил в экономику Азербайджана свыше 4,5 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) вложил в экономику Азербайджана свыше 4,5 млрд долларов США.

Всемирный банк (ВБ) вложил в экономику Азербайджана свыше 4,5 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде заявила в ходе проходящего в Баку форума "Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике".

Всего ВБ реализовал в Азербайджане порядка 50 проектов практически во всех секторах деятельности, в том числе в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики, окружающей среды, развития регионов.

А. Бьерде особо выделила два реализованных ВБ в Азербайджане проекта в нефтяной сфере и сфере водоснабжения.

"Наше сотрудничество с Азербайджаном продолжается со времен провозглашения независимости и начала экономической трансформации, и развивается до сих пор", - заявила А.Бьерде.

По ее словам, за последние 30 лет экономика Азербайджана значительно выросла, были проведены важные реформы в различных сферах.