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Анна Бьерде: ВБ вложил в экономику Азербайджана свыше 4,5 млрд долларов

Анна Бьерде: ВБ вложил в экономику Азербайджана свыше 4,5 млрд долларов Всемирный банк (ВБ) вложил в экономику Азербайджана свыше 4,5 млрд долларов США.
Финансы
14 сентября 2022 г. 17:08
Анна Бьерде: ВБ вложил в экономику Азербайджана свыше 4,5 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) вложил в экономику Азербайджана свыше 4,5 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде заявила в ходе проходящего в Баку форума "Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике".

Всего ВБ реализовал в Азербайджане порядка 50 проектов практически во всех секторах деятельности, в том числе в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики, окружающей среды, развития регионов.

А. Бьерде особо выделила два реализованных ВБ в Азербайджане проекта в нефтяной сфере и сфере водоснабжения.

"Наше сотрудничество с Азербайджаном продолжается со времен провозглашения независимости и начала экономической трансформации, и развивается до сих пор", - заявила А.Бьерде.

По ее словам, за последние 30 лет экономика Азербайджана значительно выросла, были проведены важные реформы в различных сферах.

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Версия на английском языке Anna Bjerde: WB invested over $4.5B in Azerbaijan’s economy
Версия на азербайджанском языке Anna Byerde: “Dünya Bankı Azərbaycana 4,5 mlrd dollardan çox investisiya yatırıb”

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